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В понедельник в Мелнэзере была проведена операция по спасению утки, на клюв которой неизвестные злоумышленники насадили резинку. В работах по спасению птицы учавствовали Государственная пожарно-спасательная служба и местные отдыхающие.

Как в социальной сети Facebook написала очевидица Инета, на озере живет целая утиная семья, но доверчивость одного утенка из выводка, чуть не стоила ему жизни. Утенок по всей видимости был не только напуган, но и удивлен таким интересом со стороны людей, поэтому работы по отлову утки заняли несколько часов. Помогли, как спасатели, представители приюта для животных.

Уточку удалось поймать и было видно, что из-за натянутой злоумышленниками резинки, птица не могла открыть клюв, то есть фактически ее обрекли на гибель.

"Я не знаю, как чувствует себя человек, который совершил это по отношению к маленькому и незащищенному существу, но добро всегда побеждает зло! Только грустно, что есть такие люди среди нас!", - написала Инета.

Женщина поблагодарила командира бригады ГПСС Нормунда Янсона, пожарного Эдгара Фогела, автоводителя Яниса Риекстиньша за надежду и настойчивость.

Пользователи благодарят спасателей и резко высказываются о людях, причинивших такой вред водоплавающей птице.

"Слава спасателям! И резкие высказывания тем сволочам, которые это сделали. Я верю, что жизнь даст жесткий пинок под зад тем моральным уродам, которые сотворили с утенком такое. Самое печальное в том, что какая-то мать родила и воспитала этого больного на голову калеку", - пишут люди.