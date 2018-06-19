"Кровавый бизнес": Анду Чакшу допросили литовские спецслужбы (8)
Литовские спецслужбы в связи с делом о коррупции в Национальном центре крови допросили министра здравоохранения Латвии Анду Чакшу. Эту информацию подтвердила сама министр, пишет Nra.lv.
В апреле этого года в Литве была задержана директор Национального центра крови Иоана Бикулчене. Ее, а также акционера компании Solis Tribus Антанаса Пятрошюса и директора этой компании Руту Станкявичене подозревают в том, что они, действуя в группе, стремились захватить и монополизировать сбор плазмы крови не только в Литве, но и в Латвии.
Чакша пояснила, что допрос связан с расследованием, которое в данный момент проводится в Литве.
"Литовцы расследуют эту ситуацию, в том числе и в Латвии. Я понимаю, что у обеих стран очень хорошее сотрудничество в расследовании коррупционных дел", - сказала министр.
Допрос Чакша связывает с тем, что Латвийский центр доноров крови находится под ее непосредственным надзором. Она отметила, что все запрошенные документы были переданы литовской стороне, никаких обысков не происходило.
Вместе с тем, министр заверила, в Латвии не было констатировано никаких подозрительных действий, связанных со сбором плазмы крови. По ее словам, Латвийский центр доноров крови проделал объемную внутреннюю работу, чтобы обеспечить безопасность при приготовлении плазмы и других процессах.
В латвийском Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), между тем, сообщили, что бюро не принимает участия в расследовании, однако поддерживает литовских коллег и готово оказать соседям необходимую помощь в рамках договора о сотрудничестве.
В KNAB также указали, что уголовное дело в связи с возможными коррупционными действиями Министерства здравоохранения и Центра доноров крови не возбуждалось.
Фото из Twitter
А что с кем случись, - и не найти будет...
Что ж вы делаете там с нашей безвозмездно сданной кровушкой-то, уроды неописуемые?