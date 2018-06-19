"Кровавый бизнес": Анду Чакшу допросили литовские спецслужбы (8)

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Происшествия | 19 июня 2018 года, 18:16

Литовские спецслужбы в связи с делом о коррупции в Национальном центре крови допросили министра здравоохранения Латвии Анду Чакшу. Эту информацию подтвердила сама министр, пишет Nra.lv.

В апреле этого года в Литве была задержана директор Национального центра крови Иоана Бикулчене. Ее, а также акционера компании Solis Tribus Антанаса Пятрошюса и директора этой компании Руту Станкявичене подозревают в том, что они, действуя в группе, стремились захватить и монополизировать сбор плазмы крови не только в Литве, но и в Латвии.

Чакша пояснила, что допрос связан с расследованием, которое в данный момент проводится в Литве.

"Литовцы расследуют эту ситуацию, в том числе и в Латвии. Я понимаю, что у обеих стран очень хорошее сотрудничество в расследовании коррупционных дел", - сказала министр.

Допрос Чакша связывает с тем, что Латвийский центр доноров крови находится под ее непосредственным надзором. Она отметила, что все запрошенные документы были переданы литовской стороне, никаких обысков не происходило.

Вместе с тем, министр заверила, в Латвии не было констатировано никаких подозрительных действий, связанных со сбором плазмы крови. По ее словам, Латвийский центр доноров крови проделал объемную внутреннюю работу, чтобы обеспечить безопасность при приготовлении плазмы и других процессах.

В латвийском Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), между тем, сообщили, что бюро не принимает участия в расследовании, однако поддерживает литовских коллег и готово оказать соседям необходимую помощь в рамках договора о сотрудничестве.

В KNAB также указали, что уголовное дело в связи с возможными коррупционными действиями Министерства здравоохранения и Центра доноров крови не возбуждалось.

Фото из Twitter

Комментарии 8
Светлана1 час назад
Люди и так кровь неохотно сдавали, а теперь и вовсе не уговоришь.
А что с кем случись, - и не найти будет...
Что ж вы делаете там с нашей безвозмездно сданной кровушкой-то, уроды неописуемые?
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Лёлик1 час назад
Сначала "Максимы" , "Сенюкаи" , строительные компании , теперь уже и до крови добрались , с таким президентом как в Литве , они нас и российского газа лишат...
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...1 час назад
Говорят, что вливают её нуждающимся отнюдь не безвозмездно. 27 евро, по-моему...как-то так.
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