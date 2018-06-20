Происшествия |

Крупнейший акционер компании Vēl Vairāk Saules (куда входит сеть ресторанов Vairāk Saules), которую полиция подозревает в махинациях с кассовыми аппаратами, Мартиньш Калниньш ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Об этом в эфире передачи "Запрещенный прием" на Латвийском телевидении сообщил ее ведущий Гунтис Боярс.

Боярс зачитал в эфире судебное решение от 18 мая 2017 года, в котором указано, что Калниньш, являющийся также владельцем сети кафе Mārtiņa Beķereja, оштрафован за махинации с кассовыми аппаратами в этих заведениях общепита.

Ведущий программы также заметил, что в кафе Mārtiņa Beķereja нельзя расплачиваться банковскими картами, а только наличными.

Совладелец сети ресторанов Vairāk Saules, шеф-повар Эндийс Берзиньш, принимавший участие в передаче, воспринял эту информацию эмоционально. Он отметил, что другая деятельность Калниньша никогда не вмешивалась в работу Vairāk Saules.

"Можно сколько угодно проводить такие параллели, и я понимаю эти судебные решения… Но я хочу сказать, что новый R-Keeper [торговая марка, под которой продается программное обеспечение для кассовых аппаратов], как и старый нельзя взломать. У нас проводила проверки Служба госдоходов, в 2016 и 2017 годах приходили их IT-специалисты, в пять часов вечера они провели проверку, на следующий день они пожали нам руку", - сказал Берзиньш.

12 июня стало известно, что полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах Vairāk Saules, а также по месту жительства сотрудников. Были изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

Как сообщили совладельцы сети Vairāk Saules Эндийс Берзиньш и Мартиньш Калниньш, из-за обысков и принудительной остановки работы рестораны потерпели ущерб в размере 25 тысяч евро.

По их мнению, обыск нужно расценивать как неадекватную и необоснованную демонстрацию власти. Также со стороны полиции не было "никакой нормальной коммуникации" с представителями предприятия.

16 июня все шесть ресторанов Vairāk Saules возобновили свою работу.