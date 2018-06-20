Происшествия |

Прошлой ночью, с 19 на 20 июня, в Пурвциемсе, в Риге, сотрудники Госполиции задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство.

По словам правоохранительных органов, молодой человек 1992 года рождения снимал жилье у 68-летней женщины, которую планировал убить, чтобы заполучить ее деньги.

Во вторник, 19 июня, около полуночи сотрудники полиции получили вызов от очевидцев в Пурвциемс, где на улице находилась зовущая на помощь женщина, у которой было много резанных ран на шее, лице и других частях тела.

На место происшествия прибыли полицейские, а также сотрудники "скорой". Пострадавшую госпитализировали, после чего стражи порядка направились в ее квартиру, где, возможно, находился подозреваемый.

Сотрудники полиции выяснили, что несколько месяцев назад пострадавшая купила в Пурвциемсе квартиру, в которой проживал молодой человек 1992 года рождения. Переняв право собственности, новая хозяйка договорилась с подозреваемым, что он может продолжить проживание в квартире, но будет ей платить за аренду.

Во вторник, 19 июня, заранее договорившись со съемщиком, женщина приехала, чтобы снять показания счетчиков и получить арендную плату.

В тот момент, когда хозяйка подошла к счетчикам воды и попросила ручку, чтобы записать показания, жилец напал на нее со спины, повалил на пол и нанес не менее трех ударов ножом в шею.

Несмотря на крики женщины, нападавший продолжал наносить удары, ранив ее в лицо, руку и ногу. К счастью, на зов о помощи прибежал сосед, который на мгновенье отвлек внимание нападающего. Пострадавшая вырвалась из хватки жильца и выбежала на улицу, где две прохожие вызвали ответственные спецслужбы.

Задержанный признался полиции, что собирался убить женщину. Идея о преступлении пришла к нему месяц назад. Мужчина знал, что у хозяйки есть деньги, поэтому он хотел их присвоить. После убийства он планировал положить тело женщины в ее же автомобиль, отвезти в лес на Югле и там сжечь труп вместе с машиной.

На момент прибытия полиции подозреваемый переоделся и оставил нож в раковине. Известно, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности. По делу начат уголовный процесс, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Valsts policija