Полиция предупреждает: резко увеличилось количество ДТП (2)

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Происшествия | 21 июня 2018 года, 10:42

Вчера в Латвии зарегистрировано 121 ДТП - намного больше, чем в рабочие дни в среднем, два человека в ДТП погибли, еще 27 пострадали.

Как сообщили в Госполиции, ДТП, в котором погибли люди, произошло в Видземе.

18 человек пострадали в ДТП в Риге, пять - в Латгале, по два - в Земгале и Видземе. Трое пострадавших - пешеходы, девять - велосипедисты, все они попали в ДТП в столице.

За сутки полицейские задержали четырех автоводителей в состоянии алкогольного опьянения: двоих - в Риге и окрестностях столицы, по одному - в Земгале и Латгале. В Риге были задержаны также два водителя в состоянии наркотического опьянения.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 163 протокола об административном нарушении: 40 - в Риге и ее окрестностях, 36 - в Земгале, 34 - в Видземе, 26 - в Курземе, 27 - в Латгале.

За сутки оформлено 490 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Так27 минут назад
Повылазили, воскресные "гонщики" - на дорогах кощмар, что творится: мусорники не едут, водятлы не понимают, что делать, просто пипец.
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Водитель56 минут назад
64 трупа просто мясо на костях, вот она моя маршрутка в вечерних новостях :Р
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