Полиция просит помощи в опознании пострадавшего (2)

фото

Происшествия | 22 июня 2018 года, 10:32

Госполиция просит опознать мужчину, который пострадал в результате ДТП. Если вы узнали человека на фото или являетесь очевидцем аварии, просьба звонить по телефону 67219837, 26653635 или 110.

Авария произошла 17 июня, в Риге, на улице Ранька Дамбис (напротив здания ул. Даугавгривас 7),в 23:09. Грузовая автомашина Volvo наехала на пешехода, чья личность еще не установлена. Мужчина получил серьезные телесные повреждения и доставлен в больницу. Предположительно пострадавшему 40-50 лет.

Комментарии 2
Светлана1 час назад
Это не полиция, а горе горькое.
Что ж вы татуировки-то подушкой прикрыли?
Лицо так разбито, что только по тату и можно его узнать.
Ответить
!46 минут назад
Алкашня с Агенскалнса,там пусть и ищут
Ответить