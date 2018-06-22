Полиция просит помощи в опознании пострадавшего (2)
Происшествия | 22 июня 2018 года, 10:32
Госполиция просит опознать мужчину, который пострадал в результате ДТП. Если вы узнали человека на фото или являетесь очевидцем аварии, просьба звонить по телефону 67219837, 26653635 или 110.
Авария произошла 17 июня, в Риге, на улице Ранька Дамбис (напротив здания ул. Даугавгривас 7),в 23:09. Грузовая автомашина Volvo наехала на пешехода, чья личность еще не установлена. Мужчина получил серьезные телесные повреждения и доставлен в больницу. Предположительно пострадавшему 40-50 лет.
Что ж вы татуировки-то подушкой прикрыли?
Лицо так разбито, что только по тату и можно его узнать.