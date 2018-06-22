Происшествия |

Вчера в Видземе трехлетняя девочка проглотила несколько таблеток взрослых медикаментов. Об этом рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Ребенка доставили в больницу.

В Курземе пострадал 32-летний мужчина, который ходил по тросу между деревьями. Пострадавший упал с четырехметровой высоты, получил травмы ног и позвоночника.

Всего за сутки СНМП получила 1009 вызовов, из низ 206 были связаны с травмами.

Фото из Flickr/Jamie