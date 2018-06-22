Ветер оставил без электричества тысячи семей по всей Латвии (1)

фото

Происшествия | 22 июня 2018 года, 16:10

Сильным ветром в отдельных краях Латвии на линии электропередачи повалило деревья и сучья, что вызвало перебои в электроэнергоснабжении клиентов, сообщила представитель предприятия Sadales tīkls Татьяна Смирнова.

В пятницу около 15.00 самые большие нарушения электроэнергоснабжения зафиксированы у клиентов Sadales tīkls в Лимбажском, Саулкрастском, Инчукалнском, Гулбенском, Энгурском и Сигулдском краях. Предприятие активно работает над скорейшим возобновлением электроэнергоснабжения.

фото

Sadales tīkls призывает жителей соблюдать правила электробезопасности, во время сильного ветра не находиться поблизости от объектов инфраструктуры электроэнергоснабжения и следовать инструкциям при использовании электроприборов.

Обнаружив опасную ситуацию и при нарушении электроэнергоснабжения следует сообщить в Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону 8404.

Как уже сообщалось, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) вчера в Риге и Рижском регионе 40 раз выезжала на вызовы, связанные с сильным ветром.

Спасателям пришлось освобождать проезжие части дорог, автомашины и здания от сломанных веток и сучьев, сообщила специалист ГПСС по общественным отношениям Инта Палкавниеце.

Вызовы, связанные с ветром, поступали с 18 часов до 4 часов утра. В одном месте в Риге от ветра порвался рекламный плакат.

фото sadalestikls.lv

Комментарии 1
Да конечно25 минут назад
Вечная работа , которая оплачивается из нашего кармана. Могли бы на более опасных районах за деньги нахапанные у нас проложить кабели вместо высоковольток. Только в таких случаях Садалас тиклас останутся без работы.При их расценках на прокладку кабеля в лучшем случае они проложат десяток километров в год.Учитесь как нужно обеспечивать себя высокооплачиваемой работой и безнаказанно воровать у населения.
Ответить