Происшествия |

Сильным ветром в отдельных краях Латвии на линии электропередачи повалило деревья и сучья, что вызвало перебои в электроэнергоснабжении клиентов, сообщила представитель предприятия Sadales tīkls Татьяна Смирнова.

В пятницу около 15.00 самые большие нарушения электроэнергоснабжения зафиксированы у клиентов Sadales tīkls в Лимбажском, Саулкрастском, Инчукалнском, Гулбенском, Энгурском и Сигулдском краях. Предприятие активно работает над скорейшим возобновлением электроэнергоснабжения.

Sadales tīkls призывает жителей соблюдать правила электробезопасности, во время сильного ветра не находиться поблизости от объектов инфраструктуры электроэнергоснабжения и следовать инструкциям при использовании электроприборов.

Обнаружив опасную ситуацию и при нарушении электроэнергоснабжения следует сообщить в Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону 8404.

Pēc vakardienas vēja un negaisa, ja redzi elektrolīnijā ieķērušos zarus vai iegāzušos kokus, informē mūs zvanot uz bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. pic.twitter.com/aUSsndG8Eh — Sadales tīkls (@Sadalestikls) 22 июня 2018 г.

Как уже сообщалось, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) вчера в Риге и Рижском регионе 40 раз выезжала на вызовы, связанные с сильным ветром.

Спасателям пришлось освобождать проезжие части дорог, автомашины и здания от сломанных веток и сучьев, сообщила специалист ГПСС по общественным отношениям Инта Палкавниеце.

Вызовы, связанные с ветром, поступали с 18 часов до 4 часов утра. В одном месте в Риге от ветра порвался рекламный плакат.

фото sadalestikls.lv