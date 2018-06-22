ФОТО и ВИДЕО: в Риге дотла сгорел ретро-автомобиль Jaguar (2)
В пятницу днем, 22 июня, в Риге, на улице Гростонас загорелся эксклюзивный автомобиль Jaguar. Владельцы вначале пытались самостоятельно справиться с возгоранием, но огонь быстро распространился, тушить пламя прибыли пожарные.
Эксклюзивный кабриолет 1959 года выпуска вспыхнул недалеко от автозаправочной станции, пишет портал skaties.lv со ссылкой на очевидцев. Когда начался пожар, водитель - молодой парень - покинул машину и больше не вернулся.
Glauns auto sadeg #Rīga centrā #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 22 июня 2018 г.
Aleksejs Ustinovs, Aņa N., Sergejs Suvorovs pic.twitter.com/lQ7YZfrOoG
За Jaguar следовала машина марки Mercedes, которым управлял, как позже выяснилось, отец парня, покинувшего автомобиль Jaguar. Мужчина попытался потушить горящую машину, а потом взял на себя ответственность, давая показания о случившемся.
Фото и видео очевидцев