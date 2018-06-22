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Поиски пропавшей в местечке Ане Елгавского района пожилой женщины - 87-летней Гунефы Кольцовой - продолжается, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Надежды найти пропавшую женщину не теряют ни волонтеры, ни родственники пенсионерки.

Вчера, 21 июня 2018 года, доброволец Bezvests Антон Вопросов отправился обследовать берега реки на лодке, затем был пройден и сухопутный маршрут - вдоль водоемов, а также городская территория - общей протяженностью около 12 километров.

"Маршрут - Елгавский железнодорожный мост, пара километров осмотра ближайших зарослей и района огородов, затем осмотрены берега Лиелупе с лодки - от Елгавы до дальнего края Тетеле, плюс один проточный водоем, кроме того пешком осмотрена дальняя окраина Тетеле. Всего пройдено на лодке около 7 км, пешком около 12. В ходе поиска осмотрены канавы, заводи, часть шоссе. Прошёл также еще раз вдоль кладбища и от Тетеле пешком до Ане по основной внутренней дороге. Далее вернулся в Елгаву. На маршруте найдено несколько женских вещей. Сложно подсчитать все отклонения курса к подозрительным местам. Поиск занял около 11 часов реального времени." - рассказал доброволец Антон Вопросов.

К сожалению, пока женщина не найдена. 87-летняя Гунефа Кольцова пропала в пятницу, 15 июня.