Происшествия |

22 июня, около 23:00, в центре Риги в Рижском канале утонул человек. Его пытались спасти два человека, одного из которых тоже пришлось спасать из воды. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

На месте происшествия спасатели выяснили, что в канале тонул человек, а некий очевидец бросился его спасать, но у него ничего не получилось. Ему самому потребовалась помощь, так как он начал тонуть, выбраться из воды ему помог другой человек.

К моменту прибытия спасателей оба человека, которые пытались спасти утонувшего, уже были на берегу. Их осмотрели медики.

Водолазы провели поиски и нашли тело утонувшего, его вытащили из воды.

Фото: flickr.com/ievinya