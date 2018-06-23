Происшествия |

32-летний Томс Паварниекс, пропавший 20 мая 2018 года в Штутгарте, найден в больнице Нюрнберга. Жив и идет на поправку, пишет Bezvests.lv. Организации об этом сообщили близкие мужчины.

Дайга, которая подавала в полицию и добровольцам Bezvests.lv заявление на розыск Тома, рассказала, что лично поехала в Штутгарт, пришла в полицейский участок и попросила стражей порядка вплотную заняться розыском ее близкого человека. В ее присутствии офицер полиции обзвонил больницы Германии, и в итоге пропавший Том Паварниекс нашелся в госпитале Нюрнберга. С самим пострадавшим Дайге поговорить не удалось, но с руководством больницы побеседовали. Угрозы для жизни и здоровья мужчины нет. Уже в понедельник его можно будет забрать из клиники.

Что именно случилось, пока до конца не ясно, но в результате неприятного инцидента Том лишился мобильного телефона и сумки с документами. В результате не мог связаться с родными.

Напомним, 32-летний Томс Паварниекс пропал 20 мая 2018 года в Германии, Штутгарте, где в последнее время работал. По словам близких в тот день Томс связывался с ними по телефону и говорил, что идёт на железнодорожный вокзал. С того момента никаких вестей о своём местонахождении не подавал, телефон был отключен.