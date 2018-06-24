Тяжелая авария на Валмиерском шоссе: два человека погибли, трое пострадали (5)

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Происшествия | 24 июня 2018 года, 11:02

Прошедшей ночью в результате аварии на Валмиерском шоссе два человека погибли, трое получили травмы, сообщает Госполиция.

Трагическое ДТП произошло в Рубене Коценского края около часа ночи. По данным полиции, перед автомобилем Volvo на шоссе выбежал лось. После столкновения с животным автомобиль вынесло на противоположную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком DAF.

В ДТП погибли находившиеся в легковом автомобиле женщина 1974 г. рожд. и девушка 2002 г. рожд. С различными травмами в больницу доставлены мальчик 2006 г. рожд., женщина 1974 г. рожд. и мужчина 1968 г. рожд.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, травмы в результате аварий получил 21 человек.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Почему3 часа назад
Бы не сделать ограждения вдоль дороги.что бы животные на неё не выбегали?Так как это сделано в Литве и в Эстонии?На что уходят наши налоги,хотя о чем это я ,куда и на что понятно.Соболезнование погибший.и скорейшего выздоровления остальным.
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Потому2 часа назад
что покупать списанные танкетки, ракетки и пушечки гораздо проще, чем строить автомагистрали и переходы для животных. Пусть даже и менее взяткоемко.
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Зачем чушь писать?2 часа назад
На второстепенных дорогах, ограждений нет, практически нигде, только в местах массовых миграций.
Чтобы 2 человека погибли, от столкновения с лосем, надо очень сильно за сотку гнать. Хотя, скорей всего, погибли из-за столкновения с грузовиком.
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