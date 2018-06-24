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Прошедшей ночью в результате аварии на Валмиерском шоссе два человека погибли, трое получили травмы, сообщает Госполиция.

Трагическое ДТП произошло в Рубене Коценского края около часа ночи. По данным полиции, перед автомобилем Volvo на шоссе выбежал лось. После столкновения с животным автомобиль вынесло на противоположную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком DAF.

В ДТП погибли находившиеся в легковом автомобиле женщина 1974 г. рожд. и девушка 2002 г. рожд. С различными травмами в больницу доставлены мальчик 2006 г. рожд., женщина 1974 г. рожд. и мужчина 1968 г. рожд.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, травмы в результате аварий получил 21 человек.

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