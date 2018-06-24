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Вчера медики спасли 63-летнего мужчину, который подавился куском мяса, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

У мужчины остановилось дыхание и сердцебиение. Медики провели реанимационные мероприятия и доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

Помощь медиков потребовалась и другим людям, подавившимся едой - 66-летней женщине, а также мужчинам 43, 56 и 57 лет.

В целом за прошедшие сутки медики скорой помощи получили 1066 вызовов, из них 313 были связаны с различного рода травмами и ожогами.

Фото: pixabay.com