Медики реанимировали подавившегося куском мяса мужчину (5)

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Происшествия | 24 июня 2018 года, 11:59

Вчера медики спасли 63-летнего мужчину, который подавился куском мяса, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

У мужчины остановилось дыхание и сердцебиение. Медики провели реанимационные мероприятия и доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

Помощь медиков потребовалась и другим людям, подавившимся едой - 66-летней женщине, а также мужчинам 43, 56 и 57 лет.

В целом за прошедшие сутки медики скорой помощи получили 1066 вызовов, из них 313 были связаны с различного рода травмами и ожогами.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
12342 часа назад
Ты больной на всю голову по жизни? Договоришься же в итоге.
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Светлана1 час назад
Во-о-от....подпаление филейных частей над костром, а также подавление различного рода мясными изделиями стало неотъемлемой частью крестьянского праздника, - с той поры, как вместо крестьян - сильных и ловких детей природы, - в нем начал участвовать чиновничий и офисный планктон, не умеющий перепрыгнуть даже через футбольный мяч, и не знающий меру в жратве.
А потом пьяными за руль - еще одна дань-традиция веянию нового времени .
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Саня2 часа назад
Просто уверен, что все эти 1066 вызовов были к сруским. Ведь это фашистский праздник и они его не празднуют.
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