Происшествия |

В воскресенье, 24 июня, около одного часа ночи на Валмиерском шоссе в Коценской волости, в Рубене, произошла трагическая авария, причиной которой считается выбежавший на дорогу лось - с ним столкнулся легковой автомобиль Volvo. В результате машина въехала в противоположную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, пишет Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

В аварии погибли девушка и женщина, а еще три человека, находившиеся в автомобиле, получили травмы.

По словам одного очевидца, трое выживших оказались запертыми в машине.

"Точно не понял, что там происходит, видел фуру в канаве... Я сам еле-еле избежал всего. Быстро остановился, подумал и побежал на помощь. И там уже открылась достаточно мрачная картина. Там два человека погибли и трое были заперты в машине", - заявил он.

Водитель грузового автомобиля рассказал телеканалу LNT, что поскольку все происходило настолько быстро, столкновения было невозможно избежать. Лося он даже не заметил, однако удар был очень сильным, потому что автомобиль Volvo двигался с очень высокой скоростью.

Начальник дорожной полиции Нормунд Крапсис, комментируя происходящее, признался журналистам, что на латвийских дорогах очень мало мест, где стоят ограждения, которые мешали бы животным выходить на шоссе.

Фото: LNT Ziņas