Очевидец про аварию в Рубене: побежал на помощь и увидел мрачную картину (3)

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Происшествия | 24 июня 2018 года, 19:41

В воскресенье, 24 июня, около одного часа ночи на Валмиерском шоссе в Коценской волости, в Рубене, произошла трагическая авария, причиной которой считается выбежавший на дорогу лось - с ним столкнулся легковой автомобиль Volvo. В результате машина въехала в противоположную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, пишет Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

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В аварии погибли девушка и женщина, а еще три человека, находившиеся в автомобиле, получили травмы.

По словам одного очевидца, трое выживших оказались запертыми в машине.

"Точно не понял, что там происходит, видел фуру в канаве... Я сам еле-еле избежал всего. Быстро остановился, подумал и побежал на помощь. И там уже открылась достаточно мрачная картина. Там два человека погибли и трое были заперты в машине", - заявил он.

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Водитель грузового автомобиля рассказал телеканалу LNT, что поскольку все происходило настолько быстро, столкновения было невозможно избежать. Лося он даже не заметил, однако удар был очень сильным, потому что автомобиль Volvo двигался с очень высокой скоростью.

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Начальник дорожной полиции Нормунд Крапсис, комментируя происходящее, признался журналистам, что на латвийских дорогах очень мало мест, где стоят ограждения, которые мешали бы животным выходить на шоссе.

Фото: LNT Ziņas

Комментарии 3
Саня1 час назад
Лося и не было. Потеряли двух родственников и все равно пытаются избежать штрафа за превышение.

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Светлана48 минут назад
Действительно, а куда делся лось?
От такого удара он мог умереть на месте. Или где-то бродит, раненый?
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Крыса1 час назад
Тупая обезьяна этот крапсис, большинство животных на дорогу не выходят а ее перескакивают, поэтому большинство дорог латвии в форме призмы дабы животное не выбежала на дорогу внезапно.. а стоящего лося стоящего у дороги жующего траву можно увидеть за многие киллометры,темболее на дорогах стоят знаки дабы крапсис мог безопасно проехать этот участок а не обьеснять людям что машина ехала слишком быстро поэтому лось оказался у меня в кабине
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