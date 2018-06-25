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Утром 22 июня из гнезда орланов-белохвостов в Курземе, где установлена веб-камера для наблюдения за жизнью птиц в реальном времени, выпал птенец.

После констатации данного факта к гнезду отправился орнитолог, который принял решение отвезти выпавшего малыша в реабилитационный центр птиц дикой природы. Об этом на странице в Twitter сообщает Латвийское телевидение, которое публикует кадры с видеотрансляции.

При просмотре видеокадров видно, что птенец не просто выпал из гнезда, а его подтолкнул сородич.

Сейчас орлан-белохвост находится в хороших руках - в реабилитационном центре Угиса Бергманиса для диких птиц в Мадонском крае. Ест хорошо, как и положено в его возрасте. Цель - вернуть орла на природу. Выражаем благодарность добровольцам, которые привезли рыбу", - сказано в сообщении Латвийского фонда природы.

Онлайн веб-камера показывает гнездо орланов-белохвостов в реальном времени. Гнездо расположено в диком лесу в регионе Курземе в Латвии. Орлан-белохвост — хищная птица из семейства ястребиных.

No ligzdas izkritušais jūras ērgļu mazulis Knips šobrīd atrodas gādīgās rokās - šobrīd vēl Kurzemē, un jau ir apēdis sešas reņģes - guza ir pilna. #putnutiešraides



foto: S.Ratkevics pic.twitter.com/pteHptD8vI — Latvijas Dabas fonds (@LDF_lv) June 22, 2018

Видеотрансляция с веб-камеры у гнезда орланов-белохвостов осуществляется в режиме реального времени в формате высокой чёткости. Просмотр доступен на всех типах устройств. Возможности онлайн-плеера позволяют отмотать трансляцию на четыре часа назад. Для возврата в режим прямого эфира необходимо перемотать трансляцию обратно.

ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Онлайн-камеры установлены из гнезд самых разных птиц, в том числе орлов, аистов, сов, ястребов, по всей территории Латвии. За прямыми трансляциями можно наблюдать на портале dabasdati.lv.