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Автоводителю, севшему в Янов день за руль в пьяном состоянии, чудом удалось выжить после того, как он вылетел через стекло из кувыркающейся машины. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на очевидца.

"В крайне пьяном состоянии на скорости 140-160 км/ч на гравийной дороге шофер пытался нас подрезать, и как раз в этот момент не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина совершила 6-8 переворотов, после чего врезалась в дерево. Шофер, конечно же, не был пристегнут и вылетел через стекло, а машина упала ему прямо на голову", - рассказал очевидец.

По его словам, все свидетели ДТП были уверены, что мужчина погиб, однако вскоре он стал вылезать из-под автомобиля. Уже через каких-то 5-7 минут шофер стал искать водку, которую он только что приобрел, отметил очевидец.

"Мы пытались его остановить, потому что машина лежала на боку и могла упасть на него, но его это не останавливало, он был настолько пьян, что не мог связать два слова", - добавил свидетель аварии.

Отмечается, что на видео также виден друг пострадавшего шофера, который ехал прямо за ним — также в состоянии алкогольного опьянения. Однако к приезду полиции этот мужчина уже уехал.

Как сообщили в Госполиции, около 16 часов 24 июня к ним поступила информация от Государственной пожарно-спасательной службы о том, что в Дундагской волости произошло ДТП. Как выяснилось, мужчина 1959 года рождения попал в аварию на дороге от Паце до Анце, управляя автомобилем Chrysler.

"Водитель автомобиля Chrysler доставлен в больницу, где ему окажут необходимую помощь и установят, был ли он пьян и насколько сильно", - сообщили в Госполиции.

Ранее уже сообщалось, что по сравнению с прошлым годом, в праздничные выходные на Янов день в этом году полиция задержала больше нетрезвых автоводителей.

В этом году в праздничные дни было задержано 66 водителей, севших за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в прошлом году - 60. Больше всего таких водителей было задержано в минувшие сутки - 33.