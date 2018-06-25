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24 июня 2018 года пропал 30-летний Рихард Зале ( рожд. 26.07. 1987) по дороге из Лиепаи в Ригу, сообщает Bezvests.lv.

Со слов близких известно, что в день пропажи Рихад ехал в машине вместе с родственниками по маршруту Лиепая-Рига, и около 3 часов дня в районе Калнциемса вышел погулять с собакой.

Назад не вернулся и до сих пор не подавал о себе никаких известий. Мужчина был с собакой породы боксер, (1 год, сука, зовут Сурья). Собака тоже бесследно исчезла.

"Может находиться в Риге, Марупе или Лиепае. Передвигается вдоль дороги. Просим обратить внимание на мужчину с собакой!", - сказано в сообщении.

ПРИМЕТЫ: рост 175 см, худощавый.

При себе у мужчины было: небольшая брезентовая сумка через плечо.

Был одет: в черную трикотажную байку на молнии, спортивные трикотажные штаны цвета хаки, на ногах были черные туфли.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, просьба звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.