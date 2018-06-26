Годовалый малыш перевернул на себя горячую сковородку с маслом (1)
Происшествия | 26 июня 2018 года, 10:54
Вчера в Курземе годовалый ребенок перевернул на себя раскаленную сковородку с маслом, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Элина Юревица.
Ребенок доставлен в больницу с ожогами головы.
В Видземе 41-летний мужчина упал с двухметровой высоты во время ремонта крыши.
Всего за сутки СНМП получила 1013 вызовов, 172 из них были связаны с травмами.
Откуда вы знаете?? Бригады скорой не сократили еще??
1
Ответить