Происшествия |

Вчера в Курземе годовалый ребенок перевернул на себя раскаленную сковородку с маслом, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Элина Юревица.

Ребенок доставлен в больницу с ожогами головы.

В Видземе 41-летний мужчина упал с двухметровой высоты во время ремонта крыши.

Всего за сутки СНМП получила 1013 вызовов, 172 из них были связаны с травмами.