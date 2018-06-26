Чайка могла стать причиной ДТП на Краста (3)

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Происшествия | 26 июня 2018 года, 11:13

Латвийских автоводителей призывают к бдительности на дорогах, так как причиной ДТП в городских условиях может стать не только невнимательность, несоблюдение дистанции и скоростного режима, не только столкновение с животными, но и птицами, как это случилось сегодняшним утром на одной из оживленных улиц Риги.

Как сообщает ЛТВ, на улице Краста произошло столкновение трех машин, виновницей которого могла стать чайка.

По словам автоводители Каспарса, чайка, была вела себя неадекватно, у нее была замедленная реакция, возможно, она уже была сбита ранее, но показалась перед автомашиной внезапно, поэтому, нажав на тормоза, он собрал "паравоз" из трех машин.

"Автоводители, едьте внимательно! Внезапно может произойти столкновение не только с животными, но и с птицей. Сегодня причиной столкновения трех автомашин на улице Краста в Риге, возможно, стала чайка", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, сообщает Государственная полиция.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала семь водителей, под воздействием наркотических веществ - двух.

За превышение скорости на водителей оформлено 198 протоколов.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 484 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.

Комментарии 3
yes3 часа назад
в Латвии уже народа нет, животные занимают места пока латыши в ирии на грядках
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Alex1 час назад
Короче чайку (собаку) увидите - не тормозите ...очень "внимательным" и добрым быть не стоит ,три машины теперь в ремонт ...дорого и глупо ...
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Крыса2 часа назад
Вчера олень, севодня чайка... что твориться... :(
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