Происшествия |

Латвийских автоводителей призывают к бдительности на дорогах, так как причиной ДТП в городских условиях может стать не только невнимательность, несоблюдение дистанции и скоростного режима, не только столкновение с животными, но и птицами, как это случилось сегодняшним утром на одной из оживленных улиц Риги.

Как сообщает ЛТВ, на улице Краста произошло столкновение трех машин, виновницей которого могла стать чайка.

По словам автоводители Каспарса, чайка, была вела себя неадекватно, у нее была замедленная реакция, возможно, она уже была сбита ранее, но показалась перед автомашиной внезапно, поэтому, нажав на тормоза, он собрал "паравоз" из трех машин.

"Автоводители, едьте внимательно! Внезапно может произойти столкновение не только с животными, но и с птицей. Сегодня причиной столкновения трех автомашин на улице Краста в Риге, возможно, стала чайка", - сказано в сообщении.

Autovadītāji, brauciet uzmanīgi! Neparedzami var beigties sadursme ne vien ar zvēru, bet pat ar putnu. Šodien triju automašīnu sadursmes cēlonis Rīgā, Krasta ielā, iespējams, bijusi kaija. pic.twitter.com/wrXdUQN9YC — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 25 июня 2018 г.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, сообщает Государственная полиция.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала семь водителей, под воздействием наркотических веществ - двух.

За превышение скорости на водителей оформлено 198 протоколов.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 484 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.