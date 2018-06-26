Происшествия |

Свидетель убийства Мартиньша Бункуса рассказал журналу Privātā Dzīve о последних минутах жизни администратора неплатежеспособности. Как отмечает издание, очевидцем является сотрудник похоронного бюро, которое находится напротив места убийства Бункуса.

"Там было море крови. Но мужчина был еще жив! У него из груди струилась кровь, тело было прострелено. Но не было предсмертной агонии, он просто спокойно и медленно дышал", - рассказал мужчина.

Очевидец также отметил, что если бы машина Бункуса врезалась в противоположную часть улицы, то мог пострадать кто-то еще.

Свидетель убийства администратора неплатежеспособности не полагает, что заказчиков удастся найти.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8:40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото из Twitter.com/ltvzinas