Происшествия |

22 июня, около 22:00 сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции обратили внимание на мужчину на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, который стучал по киоску мороженого. На место был направлен ближайший экипаж полиции.

Прибыв на место, стражи порядка обнаружили пьяного гражданина Великобритании. Отвечая на вопрос, зачем он стучал по киоску, иностранец заявил, что ничего подобного не делал.

Нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть. Там же он прошел тест на содержание алкоголя в крови, показавший 3,15 промилле.

Был составлен протокол административного нарушения о мелком хулиганстве, а также выписан штраф в размере 150 евро.