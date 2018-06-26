Пьяный британец напал на киоск мороженого в Риге (4)

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Происшествия | 26 июня 2018 года, 19:48

22 июня, около 22:00 сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции обратили внимание на мужчину на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, который стучал по киоску мороженого. На место был направлен ближайший экипаж полиции.

Прибыв на место, стражи порядка обнаружили пьяного гражданина Великобритании. Отвечая на вопрос, зачем он стучал по киоску, иностранец заявил, что ничего подобного не делал.

Нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть. Там же он прошел тест на содержание алкоголя в крови, показавший 3,15 промилле.

Был составлен протокол административного нарушения о мелком хулиганстве, а также выписан штраф в размере 150 евро.

Комментарии 4
Светлана56 минут назад
Люди добрые! Что ж это деется? Когда застали двух геев у Ориго за скотским безобразием, - орального секса при всем честнОм народе, - и лишь одному из них дали штраф, и то 70 евро.
А тут бедный парень всего лишь по киоску постучал, - может, со своим домом по пьянке перепутал? - и сразу настучал на 150 евро.
Дешевле было ему эпизод у Ориго повторить))), - выгодней прям!
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Ж54 минуты назад
Умом ЛатвИю,не понять, правит ею,эбиомать!
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0015 минут назад
он аборигенам культуру нес,а они не понимают
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