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В Вецмилгрависе сегодня произошла утечка топлива из железнодорожной цистерны. Об этом радио Baltkom сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

"В 17:20 поступил вызов на улицу Лайвиниеку в Риге, где по предварительной информации, из железнодорожной цистерны произошла утечка топлива. На месте работает две пожарные автоцистерны, химмашина, а также 15 пожарных спасателей", - сообщила она.

Напомним, в сентябре прошлого года жители Вецмилгрависа жаловались на едкий запах, который распространился по району от Рижского порта.