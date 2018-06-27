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Лига Скромане (справа) и ее сестра Илзе

О жестоком убийстве в Индии гражданки Латвии Лиги Скромане будет снят фильм. Об этом сообщил ее бывший сожитель Эндрю Джордан.

Будучи недовольным работой индийской полиции, он также пообещал обратиться в Верховный суд Ирландии и Европейский суд по правам человека, сообщает Irish Mirror.

За съемки фильма возьмется индийский режиссер Виджу Варма.

"Виджу согласился режиссировать и продюсировать фильм о том, как проходили поиски Лиги, и, возможно, в ходе съемок, нам удастся выяснить, что же на самом деле с ней произошло. Это прекрасная возможность признать героические усилия жителей Кералы, помогавших нам в поисках, и подчеркнуть недостойное поведение властей штата на каждом шагу этого испытания”, - рассказал Джордан.

По его словам, фильм покажет правду которую пытаются скрыть, факты, спрятанные от общества, и тайные методы, которыми действуют индийские власти.

Латвийка Лига Скромане, проживавшая в Ирландии, прибыла в Индию для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой в феврале этого года. 14-го марта Лига наняла рикшу, чтобы добраться до пляжа, и больше ее никто не видел.

Поиски Лиги шли больше месяца, пока ее изуродованный труп не нашли на берегу реки в штате Керала местные рыбаки. Экспертиза показала, что женщина была задушена при попытке изнасилования.

Также сообщалось, что после продолжительного допроса двое местных мужчин признались, что убили Лигу Скромане во время попытки изнасилования. СМИ сообщали, что признание было получено после пыток в полиции.

Между тем, родственники Лиги обвинили индийских полицейских в некомпетентности, заявляя о том, что если бы девушку начали искать сразу, то можно было избежать этой трагедии.

Фото: www.irishmirror.ie