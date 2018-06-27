Садизм! В сети появился снимок повешенной на дереве собаки (5)

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Происшествия | 27 июня 2018 года, 08:59

В понедельник, 25 июня, в соцсети Facebook была опубликована запись с фотографией, на которой была видна повешенная на дереве собака, пишет KasJauns.

Выставивший снимок Талис Берзкалнс написал, что фотография была сделана в Балвском крае, по направлению к Виксне (слабонервным не рекомендуется переходить по ссылке).

"По пути в сторону Виксны, около остановки Аннасбирзс в Балвском крае, на дереве с садизмом повешена собака," - написал он.

Как выяснил портал Delfi, сотрудники Госполиции Латгальского региона начали проверку в связи с произошедшим, хотя ни одно заявление об этом не поступало.

Наказанием за жестокое обращение с животными (изуродование и убийство) полагается тюремный срок до трех лет. Наказание жестче, если эти действия были произведены публично или в присутствии несовершеннолетних.

Комментарии 5
Патриот 1 час назад
Собачку жалко! Вот если бы там висел Иесалниекс или Домбрава вдохнул бы полную грудь свежего воздуха и от счастья заорал на весь лес.
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Ну 1 час назад
У нас есть прославление нацизма и национализма,"кровавая"война за родной язык,разделение населения на граждан и неграждан,бедных и богатых...
Может скучно стало,песен и плясок уже недостаточно,и ищут новые забавы? К Латвии все дерьмо само липнет.
Вот уроды!!!
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Ой1 час назад
Ой мля ! Для этих....можно и целую аллею из виселиц построить по дороге к Саласпилсу,тут никаких денег не жалко.
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