Происшествия |

В понедельник, 25 июня, в соцсети Facebook была опубликована запись с фотографией, на которой была видна повешенная на дереве собака, пишет KasJauns.

Выставивший снимок Талис Берзкалнс написал, что фотография была сделана в Балвском крае, по направлению к Виксне (слабонервным не рекомендуется переходить по ссылке).

"По пути в сторону Виксны, около остановки Аннасбирзс в Балвском крае, на дереве с садизмом повешена собака," - написал он.

Как выяснил портал Delfi, сотрудники Госполиции Латгальского региона начали проверку в связи с произошедшим, хотя ни одно заявление об этом не поступало.

Наказанием за жестокое обращение с животными (изуродование и убийство) полагается тюремный срок до трех лет. Наказание жестче, если эти действия были произведены публично или в присутствии несовершеннолетних.