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По подозрениям в двух ограблениях задержана группа несовершеннолетних ребят, сообщает Госполиция.

Вечером 17 июня некий мужчина ехал на общественном автобусе из Риги в Ропажи и заметил, что за ним всю дорогу наблюдают двое подростков. Когда пассажир вышел на остановке в Ропажи, несовершеннолетние ребята последовали за ним. После один из подростков ударил мужчину по голове, тот упал, а незнакомцы стали проверять его личные вещи, забрав мобильный телефон и кошелек с деньгами.

Получив информацию о случившемся, работники Саласпилсского участка Госполиции начали расследование и запросили запись с камер видеонаблюдения.

В этот понедельник, 26 июня, произошел аналогичный случай. В этот раз некий подросток приехал из Риги в Ропажи. Когда он вышел из общественного транспорта, к нему подошли двое молодых людей и попросили денег. Мальчик ответил, что у него нет денег. Незнакомцы заметили, что у парня дорогой телефон и потребовали его отдать. Когда мальчик отказался отдавать хулиганам телефон, они начали угрожать ему тяжелыми побоями, после чего подросток отдал телефон, а незнакомцы убежали.

После случившегося пострадавший попросил помощи у прохожих, чтобы те вызвали полицию.

Сотрудники Саласпилсского участка Госполиции совместно с муниципальной полицией Ропажского края провели расследование обоих преступлений и вычислили потенциальных виновников. Благодаря помощи местных жителей полицейские выяснили, что один из подозреваемых родился в 2002 году.

На следующей день подросток был задержан. Между тем другой подозреваемый 2001 года рождения сам явился в полицию и признал свою вину.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по второй части 176-й статьи Уголовного закона - за воровство, которое было совершено группой персон и оговорено заранее. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на время до восьми лет, с конфискацией вещи или без.

К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Полицейские сейчас работают над тем, чтобы вернуть украденные вещи

Фото: Valsts policija