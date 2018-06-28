Прокуратура начала уголовное преследование Римшевича и Мартинсонса (2)

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Происшествия | 28 июня 2018 года, 15:49

Прокуратура начала уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, рассказала представитель Генеральной прокуратуры Уна Реке.

Решение о начале уголовного преследования принято по заявлению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Более подробная информация о решении будет предоставлена на пресс-брифинге в 10 часов 29 июня в здании Генпрокуратуры.

Римшевичу обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о взяточничестве. Мартинсонсу также обвинение предъявлено по этой же статье, но в поддержке взяточничества. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 11 лет.

Как сообщалось ранее, 18 июня KNAB направило прокуратуре для начала уголовного преследования материалы уголовного дела Римшевича и Мартинсонса, заявили в бюро.

Материалы переданы отделу по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Римшевича KNAB просит обвинить во взяточничестве, а Мартинсонса - в его поддержке.

К сообщению KNAB о передаче дела в прокуратуру прилагается инфографика со схемой преступления без расшифровки символов. Единственное ясное указание свидетельствует о том, что дело связано с "Trasta komercbankа" (TKB). В KNAB отказались предоставить более подробные комментарии, отметив, что в настоящее время дело ведет уже Генпрокуратура.

Из предоставленной бюро инфографики можно понять, что Римшевич, вероятно, осуществлял давление на Комиссию рынка финансов и капитала (FKTK) в связи с процессом ликвидации TKB, и к этим преступным действиям, возможно, причастен Мартинсонс, который давил на представителей или ликвидаторов банка и получил за это деньги, которые дальше, вероятно, передал руководителю Банка Латвии.

В процессе могли участвовать еще два доверенных лица - одно со стороны Римшевича, второе - со стороны банка. Возможно, какую-то долю взятки от TKB Римшевич получил в виде подарка или оплаченного путешествия.

В феврале Римшевич был признан подозреваемым по уголовному процессу по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не меньше 100 тыс. евро.

По подозрению в пособничестве этому преступному деянию был задержан и вскоре освобожден Мартинсонс. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В качестве меры пресечения в отношении Римшевича избран денежный залог, запрет занимать должность президента центробанка, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.

Римшевич ранее на пресс-конференции утверждал, что не виновен и не уйдет в отставку с должности президента Банка Латвии.

Комментарии 2
Ж1 минуту назад
А для чего вообще,весь этот цирк?Никого не посадят,никого не осудят.Очередной пшик?Отвлечь от насущных проблем?Може по этому поводу,тоже город перекроем?
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nelojals23 минуты назад
Почему не на нарах? При Союзе этим пидрам уже бы лбы зелёнкой пометили.
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