Происшествия |

В многоквартирном доме в Олайне умер одинокий пенсионер и только, когда в подъезде начал ощущаться своеобразный запах, соседи вызвали полицейских, которые обнаружили в квартире разлагающиеся останки мужчины. Однако хоть труп из квартиры увезен, запах остался, пишет Latvijas avīze со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Соседи усопшего теперь как можно реже стараются находиться в своей квартире. Причиной этому является невыносимый запах. Соседи пенсионера даже не могут находиться в своей спальне, которую от квартиры умершего отделяет одна стена.

Передача сообщает, что проживающая по соседству с одиноким пенсионером попросила Олайнскую думу помочь привести в порядок квартиру усопшего и предотвратить распространение запаха. Правда, самоуправление долгие дни игнорировало женщину, не обещая помощи.

Однако после того как журналисты Bez Tabu обратили внимание на этот случай, Олайнское самоуправление все же помогло избавиться от невыносимого запаха в квартире.

Фото: pixabay.com