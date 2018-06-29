Происшествия |

27 июня, сразу после часа ночи работники Рижского центра видеонаблюдения увидели двух подростков, которые сбили с ног некоего мужчину и стали его избивать. После этого нападавшие скрылись.

Два патруля муниципальной полиции обследовали близлежащую территорию, в свою очередь еще один автопатруль отправился к пострадавшему. Одновременно сотрудники центра видеонаблюдения продолжали искать несовершеннолетних хулиганов через видеокамеры, установленные по периметру города.

Прибывшие на место ЧП полицейские попросили избитого мужчину, который уже поднялся и шел в сторону променада, не уходить и дождаться медиков.

Пострадавший пояснил, что является бомжем и у него нет с собой сникаких ценных вещей. Мужчина рассказал, что подростки напали на него без всякой мотивации.

Вскоре на место происшествия прибыли медики, которые приняли решение избитого госпитализировать. Спустя неполные три часа работники центра видеонаблюдения увидели подозреваемых подростков на улице Гоголя.

Информация была передана двум ближайшим патрулям рижской полиции, которые оперативно прибыли по указанному адресу и задержали молодых людей.

Проверяя персональные данные, стало известно, что одному подростку 13, а другому 14 лет. После задержания оба парня были доставлены в участок полиции для составления протокола и выяснения обстоятельств случившегося.