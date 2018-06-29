Пожар на свалке в Олайне локализован

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Происшествия | 29 июня 2018 года, 07:46

Прошедшей ночью на территории для сбора отходов в Олайне произошел пожар повышенной опасности, который в настоящее время уже локализован, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

С учетом того, что на территории находятся химические вещества, для тушения были привлечены крупные силы - по крайней мере 34 пожарных. Также на место пожара прибыли представители Государственной службы окружающей среды.

Также ГПСС сообщает, что в эвакуации населения нет необходимости, также нет ограничений для выхода из помещений.

Вызов был получен вскоре после полуночи. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возгорание охватило большую площадь и существует угроза дальнейшего распространения огня. В 5.18 пожар удалось локализовать.

В результате возгорания на площади 1500 кв. м сгорели навес, ангар, двухэтажные строительные вагончики, два трактора, один грузовик и емкости с мазутом.

Напомним, о пожаре рядом с химическими складами в Олайне очевидцы начали сообщать вечером в четверг. Жители города активно делились фотографиями и видео с места ЧП.

Фото: очевидцев из соцсетей

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