Происшествия |

Прошедшей ночью на территории для сбора отходов в Олайне произошел пожар повышенной опасности, который в настоящее время уже локализован, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

С учетом того, что на территории находятся химические вещества, для тушения были привлечены крупные силы - по крайней мере 34 пожарных. Также на место пожара прибыли представители Государственной службы окружающей среды.

Также ГПСС сообщает, что в эвакуации населения нет необходимости, также нет ограничений для выхода из помещений.

Ugunsgrēks ir lokalizēts un iedzīvotāju evakuācija nav nepieciešama, kā arī nav ierobežojumu, lai izietu no telpām. Aktuālai informācijai par ugunsgrēka dzēšanas darbiem varat sekot VUGD Twitter kontā. — VUGD (@ugunsdzeseji) 29 июня 2018 г.

Вызов был получен вскоре после полуночи. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возгорание охватило большую площадь и существует угроза дальнейшего распространения огня. В 5.18 пожар удалось локализовать.

В результате возгорания на площади 1500 кв. м сгорели навес, ангар, двухэтажные строительные вагончики, два трактора, один грузовик и емкости с мазутом.

Напомним, о пожаре рядом с химическими складами в Олайне очевидцы начали сообщать вечером в четверг. Жители города активно делились фотографиями и видео с места ЧП.

Фото: очевидцев из соцсетей