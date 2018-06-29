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18 июня 2018 года пропал 23-летний житель Нереты (Латвия) Марис Цепуритис, сообщает Bezvests.lv.

Со слов близких известно, что молодой человек в день пропажи уехал из дома в Абрете Неретской волости Неретского региона на красном женском велосипеде. Уехал без денег, документов, банковских карточек и телефона. В последние месяцы телефоном не пользовался. Профиль в социальной сети Facebook удален.

Марис свободно общается на латышском и литовском языках.

Со слов близких известно, что Марис ведет спортивный образ жизни, много ходит пешком, бегает на дальние дистанции. С 18 лет увлекается путешествиями автостопом. Но на сей раз близким ничего о своих планах об отъезде не сказал, поэтому семья забеспокоилась.

В день пропажи, 18 июня 2018 года, парня видели неподалеку от дома в населенном пункте Абрете - он ехал на скейтборде по шоссе Екабпилс- Нерета. Есть вероятность, что мог направиться в Литву или Эстонию.

ПРИМЕТЫ: рост 180 см, вес 72 кг. Как был одет, неизвестно.

Особые приметы: яркие татуировки - на левой руке - на локтевой стороне до запястья (сова, церковь, пояс Лиелварде, лес), а также тоннели в мочках обоих ушей.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, просьба звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.