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На территории предприятия по утилизации опасных отходов АО "BAO" в Олайне горело 90 тонн мазута, масел и лабораторных отходов, сообщил представитель Государственной службы охраны среды (ГСОС) Элмар Ясинскис.

Пожар начался на складе, где находился мазут и отработанные масла, а затем пламя перекинулось на склад лабораторных отходов, которые сами по себе не являются легко воспламеняемыми. На этом складе находился и натрий, в результате при выделении водорода произошли взрывы.

На вопрос о точном количестве горевших отходов Ясинскис ответил, что о нем можно будет судить по отчетам предприятия "BAO" после полной ликвидации пожара.

На территории предприятия под складами имеются резервуары, поэтому загрязнение не попало в грунтовые воды, и у окрестных жителей нет основания для беспокойства.

Тление на территории еще продолжается, и Государственная пожарно-спасательная служба продолжает ликвидацию пожара.

Ясинскис отметил, что случай в Олайне не надо сравнивать с прошлогодним пожаром в Юрмале, когда пластмассовые отходы горели в масштабе в сотни раз большем.

Председатель правления "BAO" Янис Вилгертс сообщил, что причины пожара пока неизвестны, назначена экспертиза. Сейчас совместно с ГСОС разрабатывается план по ликвидации последствий аварии.

Пожар повышенной опасности на территории "BAO" начался сегодня ночью.

Олайне — город в 15 километрах от Риги, где находятся несколько крупных химических предприятий. В народе его называют «городом химиков». В результате ЧП сгорели навес, ангар, двухэтажные строительные вагончики, два трактора, один грузовик и емкости с мазутом.

Olainē atkritumu savākšanas teritorijā naktī izcēlies ugunsgrēks, teritorijā atrodas ķīmiskas vielas, @videsdienests ziņo, ka cilvēku evakuācija nav nepieciešama https://t.co/tnxelyXvdx pic.twitter.com/6BNGVgd8xS — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) 29 июня 2018 г.

Фото А. Толмачев