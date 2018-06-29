Госслужба среды: в Олайне горели 90 тонн химотходов (2)

фото

Происшествия | 29 июня 2018 года, 16:30

На территории предприятия по утилизации опасных отходов АО "BAO" в Олайне горело 90 тонн мазута, масел и лабораторных отходов, сообщил представитель Государственной службы охраны среды (ГСОС) Элмар Ясинскис.

Пожар начался на складе, где находился мазут и отработанные масла, а затем пламя перекинулось на склад лабораторных отходов, которые сами по себе не являются легко воспламеняемыми. На этом складе находился и натрий, в результате при выделении водорода произошли взрывы.

На вопрос о точном количестве горевших отходов Ясинскис ответил, что о нем можно будет судить по отчетам предприятия "BAO" после полной ликвидации пожара.

На территории предприятия под складами имеются резервуары, поэтому загрязнение не попало в грунтовые воды, и у окрестных жителей нет основания для беспокойства.

Тление на территории еще продолжается, и Государственная пожарно-спасательная служба продолжает ликвидацию пожара.

Ясинскис отметил, что случай в Олайне не надо сравнивать с прошлогодним пожаром в Юрмале, когда пластмассовые отходы горели в масштабе в сотни раз большем.

фото

Председатель правления "BAO" Янис Вилгертс сообщил, что причины пожара пока неизвестны, назначена экспертиза. Сейчас совместно с ГСОС разрабатывается план по ликвидации последствий аварии.

Пожар повышенной опасности на территории "BAO" начался сегодня ночью.

Олайне — город в 15 километрах от Риги, где находятся несколько крупных химических предприятий. В народе его называют «городом химиков». В результате ЧП сгорели навес, ангар, двухэтажные строительные вагончики, два трактора, один грузовик и емкости с мазутом.

Фото А. Толмачев

Комментарии 2
Latviešu Patriots1 минуту назад
Ja kompetentās iestādes saka, ka nav jāuztraucas, tad nav!
Ответить
мда34 минуты назад
у окрестных жителей нет основания для беспокойства
******
конечно нету, химотходы же горят..
Ответить