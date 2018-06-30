Рижский полицейский спас тонущую 8-летнюю девочку (2)

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Происшествия | 30 июня 2018 года, 10:33

Спасатели Рижской муниципальной полиции спасли тонущую восьмилетнюю девочку на Луцавсале. Об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в социальной сети Facebook.

Ребенок заплыл за буйки и не смог самостоятельно вернуться. Спасатель немедленно бросился к ней и вынес на берег. Девочка, к счастью, не пострадала, сообщает программа Degpunktā на телеканале LNT.

Рижский градоначальник призвал жителей беречь своих детей.

Спасатели Рижской муниципальной полиции работают на шести официальных пляжах столицы – в Вецаки, Бабелите, Вакарбулли, на Даугавгриве, Румбуле, Луцавсале и Кипсале.

Фото: скриншот с видеокадр LNT_

Комментарии 2
Светлана2 часа назад
Спасателю респект!
А родители где были? В смартфонах, как обычно?
3
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Саня1 час назад
Какое отношение муниципальные охранники, контролёры или спасатели имеют к полиции?
5
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