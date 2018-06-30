Происшествия |

Спасатели Рижской муниципальной полиции спасли тонущую восьмилетнюю девочку на Луцавсале. Об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в социальной сети Facebook.

Ребенок заплыл за буйки и не смог самостоятельно вернуться. Спасатель немедленно бросился к ней и вынес на берег. Девочка, к счастью, не пострадала, сообщает программа Degpunktā на телеканале LNT.

Рижский градоначальник призвал жителей беречь своих детей.

Спасатели Рижской муниципальной полиции работают на шести официальных пляжах столицы – в Вецаки, Бабелите, Вакарбулли, на Даугавгриве, Румбуле, Луцавсале и Кипсале.

Фото: скриншот с видеокадр LNT_