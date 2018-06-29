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Конституционный суд признал, что норма закона о выборах в Сейм, которая запрещает участвовать в парламентских выборах лицам, которые после 13 января 1991 года состояли в советских политических организациях, отвечает Сатверсме, сообщила представитель КС Кетия Стразда.

Это значит, что лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок , которая оспорила в КС эту норму закона, не сможет заявить свою кандидатуру на предстоящих в октябре парламентских выборах.

Как сообщалось, ранее евродепутат Татьяна Жданок заявила о своем сложении мандата, чтобы принять участие в выборах Сейма по списку Русского союза Латвии (РСЛ). Однако в связи с тем, что после 13 января 1991 года Жданок состояла в Коммунистической партии, закон запрещает ей участвовать в парламентских выборах.

Жданок считает, что закон ограничивает права коммунистических активистов.

КС признал данную норму одним из инструментов самозащиты демократии, при помощи которых демократическое государство защищает свои конституционные органы и органы безопасности от лиц, которые своими действиями угрожают независимости Латвии и принципам демократического правового государства.

Демократическое государство вправе требовать, чтобы лица, занимающие государственные должности, были бы лояльны к государству и конституционным принципам его устройства.

Вопрос о том, по-прежнему ли оспариваемое ограничение в правах и имеет легитимную цель, КС рассматривал с точки зрения нынешней степени развития демократии. Суд пришел к выводу, что цель ограничения состоит в том, чтобы лицо, все еще угрожающее своими действиями независимости и демократическому устройству Латвии, не могло баллотироваться в Сейм. Следовательно, цель ограничения легитимна - защита демократического государственного устройства.

Суд указал, что оспариваемая норма направлена не против плюрализма идей в Латвии или политических взглядов определенного лица, а против такого лица, которое своими действиям угрожало и все еще угрожает независимости Латвии и демократии. Данная норма не запрещает лицу, против которого она направлена, активно работать в политических партиях и общественных организациях.

В марте этого года Жданок сложила мандат депутата Европарламента, заявив, что намерена баллотироваться в Сейм. Жданок оставалась членом компартии после 13 января 1991 года, что запрещает ей баллотироваться в парламент. Такие же ограничения предусматривает и закон о выборах в самоуправления, поэтому Жданок в 1999 году решением суда утратила мандат депутата Рижской думы.

Тогда она обратилась в КС, который в 2000 году признал, что ограничения избирательного права не могут быть бессрочными и должны регулярно пересматриваться. Жданок обжаловала решение КС и запрет быть избранной в Сейм в Европейском суде по права человека (ЕСПЧ), который принял решение в пользу Жданок. Латвия обжаловала это решение в Большой палате суда, который в 2006 году принял решение в пользу государства.

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