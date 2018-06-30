Происшествия |

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 30 пожаров, в одном из которых пострадал один человек, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Шесть пожаров зарегистрировано в Риге, 13 - в других городах, девять - в краях Латвии. ГПСС также участвовала в тушении двух лесных пожаров.

За сутки ГПСС получила также 23 вызова на спасательные работы, 13 из которых оказались ложными.

Добавим, с начала года в Латвии зарегистрировано 5849 пожаров, в которых погибли 36 и пострадали 178 человек.