В Латвии за сутки произошло 30 пожаров
Происшествия | 30 июня 2018 года, 16:07
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 30 пожаров, в одном из которых пострадал один человек, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Шесть пожаров зарегистрировано в Риге, 13 - в других городах, девять - в краях Латвии. ГПСС также участвовала в тушении двух лесных пожаров.
За сутки ГПСС получила также 23 вызова на спасательные работы, 13 из которых оказались ложными.
Добавим, с начала года в Латвии зарегистрировано 5849 пожаров, в которых погибли 36 и пострадали 178 человек.