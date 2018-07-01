Ураган в Риге: упавшее дерево придавило две машины
Происшествия | 1 июля 2018 года, 00:15
В субботу вечером, в Риге недалеко от озера Кишэзерс несколько машин оказались придавлены деревом. Об этом сообщила одна из очевидиц в соцсети Facebook.
Она отметила, что деревья повалило от сильного ветра. По ее словам, в результате происшествия никто не пострадал.
"Шквальный ветер повалил дерево у дома. Все живы. Никто не пострадал. Пожарные примчались быстро, порядок навели за минуты. Машины жалко.", - написала она.
Напомним, как писал Mixnews, синоптики предупреждали, что в субботу, в Латвии скорость северного ветра в порывах может превышать 10 метров в секунду и местами достигать 15-18 метров в секунду.
Фото: facebook.com/Galina Panca