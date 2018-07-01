За сутки в автоавариях пострадали 11 человек, поймано 10 пьяных водителей (2)
Происшествия | 1 июля 2018 года, 15:40
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 69 ДТП, в автоавариях пострадали 11 человек, сообщили в Госполиции.
22 ДТП зарегистрировано в Рижском регионе, 15 - в Курземе, 14 - в Земгале, по девять - в Латгале и Видземе.
За сутки полицейские оформили 424 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 206 - за превышение разрешенной скорости движения и 10 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: pixabay.com
начался отлов песняров . :)
Ответить
Чевото пьяных водителей никак переловить не могут, скорее ктото срал на латвийские законы, как ездил бухой без прав так и ездит!
Ответить