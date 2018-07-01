Происшествия |

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 69 ДТП, в автоавариях пострадали 11 человек, сообщили в Госполиции.

22 ДТП зарегистрировано в Рижском регионе, 15 - в Курземе, 14 - в Земгале, по девять - в Латгале и Видземе.

За сутки полицейские оформили 424 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 206 - за превышение разрешенной скорости движения и 10 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: pixabay.com