Береговая охрана помогла яхте со сломанной мачтой дойти до порта (1)

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Происшествия | 1 июля 2018 года, 18:31

Береговая охрана помогла дойти до порта яхте, у которой сломалась мачта, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

Прошлой ночью в 1.10 корабль Береговой охраны KA-07 Ausma был отправлен в сторону Колки, чтобы оказать помощь яхте Mermia.

Финская яхта, на которой находились четыре человека, была отбуксирована в Мерсрагский порт.

Фото: flickr.com/Latvijas armija

Комментарии 1
Latviešu Patriots1 час назад
Malači! Īsti Latvieši!
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