Происшествия |

Береговая охрана помогла дойти до порта яхте, у которой сломалась мачта, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

Прошлой ночью в 1.10 корабль Береговой охраны KA-07 Ausma был отправлен в сторону Колки, чтобы оказать помощь яхте Mermia.

Финская яхта, на которой находились четыре человека, была отбуксирована в Мерсрагский порт.

Фото: flickr.com/Latvijas armija