Береговая охрана помогла яхте со сломанной мачтой дойти до порта (1)
Происшествия | 1 июля 2018 года, 18:31
Береговая охрана помогла дойти до порта яхте, у которой сломалась мачта, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).
Прошлой ночью в 1.10 корабль Береговой охраны KA-07 Ausma был отправлен в сторону Колки, чтобы оказать помощь яхте Mermia.
Финская яхта, на которой находились четыре человека, была отбуксирована в Мерсрагский порт.
Фото: flickr.com/Latvijas armija
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