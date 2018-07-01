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Олайнский участок Госполиции разыскивает Генадия Нижника 1934 года рождения, который вышел из своего дома на улице Гайсмас, в Стуниши, в субботу около 21 часа и до сих пор не вернулся.

ПРИМЕТЫ: рост 172 сантиметра, среднего телосложения, без волос.

БЫЛ ОДЕТ В: белый свитер, синие джинсы, на ногах - черные туфли с белым низом, на голове, возможно, была шапка. Возможно, Генадий был одет в синюю спортивную куртку.

У мужчины есть проблемы со зрением и он передвигается с помощью палочки.

Полиция призывает жителей обращаться по телефону 67950255 или 110, если в их распоряжении есть любая информация о месте нахождения Нижника.

Фото: Valsts policija