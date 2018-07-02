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Екабпилсский участок Госполиции разыскивает пропавшего без вести Павла Иванова 1938 года рождения.

Сообщается, что 21 июня 2018 года мужчина уехал на поезде в Ригу с Екабпилсской железнодорожной станции и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

ПРИМЕТЫ: рост - примерно 160 сантиметров; очень худого телосложения, без волос, нет передних зубов. Мужчина также хромает на правую ногу и у него плохой слух.

БЫЛ ОДЕТ В: серую шапку, темную куртку до колен, темно-серые брюки, зеленый свитер, серая жилетка с карманами и молниями, кожаные туфли коричневого цвета, черные носки. С собой у Павла была клетчатая сумка синего цвета.

Стражи порядка просят каждого, кто располагает любой полезной для поисков информации, звонить по телефонам 65202600, 65202609, 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.

Фото: Valsts policija