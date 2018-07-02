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В пятницу, 29 июня, около 13 часов сотрудники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции во время патрулирования микрорайона Зиепниеккалнс заметили мальчика дошкольного возраста, который один без взрослых гулял по улице.

Выяснилось, что стражи порядка уже не в первый раз видят ребенка - мальчик попадал в поле зрения полиции уже 13 раз. В семи случаях малыш находился в общественных местах один без присмотра взрослых. Также, по словам сотрудников полиции, в трех из этих случаев мальчик был замечен катающимся часами на общественном транспорте.

В целом, родители ребенка оставались равнодушны к происходящему или находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские указали, что один раз малыш даже был госпитализирован из-за безалаберности родителей.

Ребенка многократно разлучали с семьей и доставляли в кризисный центр, однако до сих пор родителям удавалось забрать своего отпрыска домой. Проверив данные мальчика, полицейские выяснили, что он уже достиг шестилетнего возраста. В этот раз ребенок тоже один гулял по улицам Зиепниеккалнса, пока его родители распивали алкоголь дома.

Полицейские доставили малыша домой, где встретили заметно пьяных родителей. Мать мальчика обвинила своего сына в том, что тот вечно создает неприятности. На вопрос о том, как мальчик вышел из дома, родители дали противоречивые ответы. Также их показания время от времени менялись. По словам полиции, во всех версиях родители отрицали свою ответственность за произошедшее.

В ходе проверки квартиры стражи порядка констатировали неподходящие для проживания ребенка условия - везде валялась грязная одежда, пол и посуда были немытыми, а на свободных поверхностях стояли пустые бутылки от алкоголя. Также в холодильнике не было подходящей для малыша еды.

Сотрудники полиции вызвали работников Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели мальчика и констатировали, что в госпитализации он не нуждается.

В этот раз ребенок был снова разлучен с семьей и передан в кризисный центр.

На следующий день после случившегося полицейские снова приехали навестить семью, однако родители не прекратили распивать спиртное, а в квартире все еще царили антисанитарные условия.

Материалы дела были отправлены в Рижский сиротский суд, а также работникам Отдела профилактики детских правонарушений, чтобы те оценили ответственность родителей.

Фото: Rīgas pašvaldības policija