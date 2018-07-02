Происшествия |

29 июня, около 16 часов, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили сразу несколько вызовов в Милгравис – жители сообщали о лосе, который вышел на дорогу и создал несколько опасных ситуаций.

Прибывшие на место полицейские сразу увидели лося. Любопытное лесное животное испугалось и забежало в кусты, но никуда уходить не собиралось.

На место вызвали сотрудников ветеринарной клиники Dr. Beinerts, которые оценили ситуацию и пришли к выводу, что в этой ситуации транквилизатор не уместен. Вместе с полицейскими сотрудники ветеринарной клиники решили загнать лося в лес – что у них получилось.

Источник: info.riga.lv