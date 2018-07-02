Незваный гость: лось в Милгрависе блокировал движение транспорта (15)

фото

Происшествия | 2 июля 2018 года, 19:21

29 июня, около 16 часов, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили сразу несколько вызовов в Милгравис – жители сообщали о лосе, который вышел на дорогу и создал несколько опасных ситуаций.

Прибывшие на место полицейские сразу увидели лося. Любопытное лесное животное испугалось и забежало в кусты, но никуда уходить не собиралось.

На место вызвали сотрудников ветеринарной клиники Dr. Beinerts, которые оценили ситуацию и пришли к выводу, что в этой ситуации транквилизатор не уместен. Вместе с полицейскими сотрудники ветеринарной клиники решили загнать лося в лес – что у них получилось.

Источник: info.riga.lv

Комментарии 15
Патриот 2 часа назад
На Вейониса смахивает. Рога и задница плюс симпатичная глупая морда. Красавец!
5
Ответить
Ж1 час назад
Вазелиновые,ну что раскукарекались?А ну на работу,на авеню и ориго!,
1
Ответить
Ъ1 час назад
Latviešu Patriots и Саня-Биби и Боба,два долбоёба!
Ответить