Происшествия |

Жительница Риги в течение короткого времени лишилась двух автомобилей в результате возгорания, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT. Она подозревает, что за инцидентами стоит ее бывший супруг.

В прошедшие выходные во дворе многоэтажного дома на улице Целму, в Межциемсе сгорел автомобиль BMW, принадлежавший некоей женщине. Машина загорелась в четыре утра. Пожар заметила женщина, чья Škoda стояла рядом. Соседка выбежала, чтобы спасти свою машину, ей это удалось, повествует LNT.

Чтобы привлечь внимание владельцев других автомобилей она стала сигналить. Одновременно с этим прибыли пожарные и устранили возгорание.

По мнению хозяйки BMW, поджог был умышленным. С журналистами женщина говорить отказалась, однако ее соседи рассказали, что за короткий срок она попрощалась уже со вторым авто. Первая машина также "погибла" в пламени.

"Она тогда рассказала, что, скорее всего, это ее бывший муж. Месть? Скорее всего, месть. Но вообще страшно так жить, не дай бог! Страшно, потому что здесь постоянно какие-то взрывы. Если бы эта машина стояла под окном... и стекла, и окна полетели бы, и все", - рассказала жительница дома.

Всего в результате инцидента пострадали четыре машины. Полиция возбудила уголовное дело.