Госполиция: пропавший 23-летний житель Нереты найден мертвым (8)
Происшествия | 3 июля 2018 года, 11:11
Пропавший без вести 23-летний Марис Цепуритис, 2 июля найден мертвым, информировало Управление Государственной полиции Земгальского региона.
Молодого человека, 1994 года рождения, в последний раз видели 18 июня в Неретской волости.
Более подробных комментариев о том, каковы причины смерти и где найдено тело юноши, полиция не дает.
Со слов близких было известно, что молодой человек в день пропажи уехал из дома в Абрете Неретской волости Неретского региона на красном женском велосипеде. Уехал без денег, документов, банковских карточек и телефона. В последние месяцы телефоном не пользовался. Профиль в социальной сети Facebook был удален.
фото freeimages.com, pexels.com-Free Download
Вот эта строчка уже реально задолбала!
Что, мы не имеем права знать, отчего у нас в Латвии люди пропадают?
Причем находят мёртвыми в непонятных местах молодых и здоровых мужиков, котопые вполне в состоянии постоять за себя?
Что вы скрываете, вашу мать? Торговлю человеческими органами, и свое бессилие этому противостоять?
Или вы не Скрваете, а ПОкрываете?
Соболезнования родным и близким.
Но все же очень странно и однотипно пропадают молодые люди. Внезапно куда-то срываясь с места, и никому ничего не сообщая и не предупреждая. Этот - уже третий за последние полгода, нашедший смерть при таких обстоятельствах.
А полиция - молчок.