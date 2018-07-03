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Пропавший без вести 23-летний Марис Цепуритис, 2 июля найден мертвым, информировало Управление Государственной полиции Земгальского региона.

Молодого человека, 1994 года рождения, в последний раз видели 18 июня в Неретской волости.

Более подробных комментариев о том, каковы причины смерти и где найдено тело юноши, полиция не дает.

Со слов близких было известно, что молодой человек в день пропажи уехал из дома в Абрете Неретской волости Неретского региона на красном женском велосипеде. Уехал без денег, документов, банковских карточек и телефона. В последние месяцы телефоном не пользовался. Профиль в социальной сети Facebook был удален.

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