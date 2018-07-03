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За кражу музыкальных инструментов у двух 13-летних мальчиков задержаны трое мужчин, сообщает Рижская муниципальная полиция.

В субботу, 30 июня, около 16.00 к работникам Центрального управления Рижской муниципальной полиции на площади Бривибас подошли двое 13-летних ребят, которые положили на газон Бастейкалнса музыкальные инструменты - кларнет и тромбон. Мальчики на секунду отвлеклись, а потом заметили, что их инструменты пропали.

Во время разговора к полицейским подошел турист, который указал на трех мужчин вдалеке. Иностранец рассказал, что был очевидцем того, как незнакомцы взяли сумки с инструментами и стремительно покинули Бастейкалнс.

Мужчины были задержаны на бульваре Райня. Мальчики сразу же узнали свои вещи. Незнакомцы заявили, что взяли сумки с инструментам поскольку они были оставлены без присмотра, поэтому мужчины их взяли себе. Свои вину они категорически отрицали.

Во время обыска одного из мужчин, один из мальчиков заметил, что у незнакомца в кармане лежит его MP3 плейер и зарядка.

Все трое мужчин были задержаны и доставлены Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Сотрудники Рижской муниципальной полиции также оповестили о произошедшем родителей обоих мальчиков.

Фото: Rīgas pašvaldības policija