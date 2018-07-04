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Госполиция разыскивает пропавшего без вести Руслана Сухаржевского 2003 года рождения.

Сообщается, что мальчик вышел из своего дома 30 июня в 21.30 и до сих пор не вернулся, также неизвестно, где он сейчас находится.

ПРИМЕТЫ: рост 163 сантиметра, худой, с короткими светло-коричневыми волосами.

БЫЛ ОДЕТ В: синие джинсы, черный свитер, черную майку, на ногах - коричневые кроссовки Nike.

Полиция просит каждого, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Руслана, звонить по номерам телефонов 67070800, 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.

Фото: Valsts policija