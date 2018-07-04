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По дороге из Германии в Латвию пропал житель Тукумса Виталий Трепетчук. Об этом сообщила его знакомая Лера Соколова, которая попросила помощи пользователей соцсетей, распространить информацию и содействоваить таким образом поискам.

Девушка пишет, что в воскресения 1 июля 2018 года выехал из города Trangerhütte в сторону Берлина на автобусную станцию, купил билет в Латвию на этот день 1 июля 2018 года, в 22:00 вечера приехал автобус (Ecolines), но его не пустили в транспорт, так как от него был шёл сильный запах алкоголя (так ей пояснила проводница этого автобуса).

"В понедельник он встретил прохожего и попросил его мне позвонить, Виталий попросил меня прислать ему денег на билет, но у меня, к сожалению, не было возможности этого сделать. В 11:20 2 июля 2018 года я получила смс с того же номера, с которого Виталий мне звонил, содержание сообщения было следующим: «Виталий будет в Магдебурге через 3 часа» прохожий ему купил билет, так как у Виталия нет денег на проживания и билет. Больше я, к сожалению, не располагаю никакой дополнительной информацией о месте его нахождения", - пишет Лера. Коллеги по работе сказали, что в городе Магдебурге у него нет ни знакомых, ни друзей.

"Как одет он на данный момент информации у меня нет, с собой были две сумки- одна чёрная ручная кладь на колёсиках, вторая спортивная, рост Виталия приблизительно 1,90 метра, голубоглазый, светло-русый цвет волос, загорелый, имеет татуировки на теле, (латинская надпись на руке, и икона Божий Матери на груди)", - пишет девушка.

Девушка просит людей помочь его найти.

"Телефона у него нет, денег тоже. Даже если он находится в полиции можете назвать им мое имя, чтоб Виталий понял, что его ищут. Знания немецкого языка минимально, что-то может ответить на английском, свободно говорит на русском и латышском языках. Заранее огромное спасибо, что помогли мне. Я верю, что мир не без добрых людей! И общими усилиями мы сможем его найти!", - пишет девушка.