Полиция просит опознать зачинщика драки на набережной (9)
Рижская муниципальная полиция просит опознать человека на видео, который 10 июня напал на мужчину на набережной 11 ноября, сообщает riga.lv.
Пострадавший рассказал, что 10 июня этого года, отдыхая, он вместе с другом сидел на скамейке на набережной, как вдруг к ним подошел враждебно настроенный парень с девушкой. Незнакомец сначала начал ругаться и обзывать их, а потом несколько раз ударил по голове одного из отдыхавших.
Во время драки друг пострадавшего успел вытащить телефон и записать на видео на видео момент, когда агрессор ударил мужчину ногой.
На данный момент заведено административное дело за нанесение незначительных телесных повреждений и полиция ищет заснятого на видео мужчину.
Нападающего, возможно, зовут Александр, так как потерпевший слышал, что именно так злоумышленника назвала его спутница, указали сотрудники Рижской муниципальной полиции.