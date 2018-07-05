Полиция просит опознать зачинщика драки на набережной (9)

фото

Происшествия | 5 июля 2018 года, 14:00

Рижская муниципальная полиция просит опознать человека на видео, который 10 июня напал на мужчину на набережной 11 ноября, сообщает riga.lv.

Пострадавший рассказал, что 10 июня этого года, отдыхая, он вместе с другом сидел на скамейке на набережной, как вдруг к ним подошел враждебно настроенный парень с девушкой. Незнакомец сначала начал ругаться и обзывать их, а потом несколько раз ударил по голове одного из отдыхавших.

Во время драки друг пострадавшего успел вытащить телефон и записать на видео на видео момент, когда агрессор ударил мужчину ногой.

На данный момент заведено административное дело за нанесение незначительных телесных повреждений и полиция ищет заснятого на видео мужчину.

Нападающего, возможно, зовут Александр, так как потерпевший слышал, что именно так злоумышленника назвала его спутница, указали сотрудники Рижской муниципальной полиции.

Комментарии 9
Швейк1 час назад
Он обознался.Думал,что варзилов с patriotsом сидели.
Ответить
Artur1 час назад
Зашибись, друзья. Вместо того, чтобы другу помочь, он достал телефон и начал снимать.
1
Ответить
nelojals26 минут назад
Гомосятина на лавочке миловалась после парада .Вот и оторвалась петушня.
Ответить