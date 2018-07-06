Происшествия |

3 июля 2018 года в Лизуме Гулбенского края пропал 29 -летний уроженец Коцени Янис Брюсов, пишет поисковая организация Bezvests.lv.

Мужчина вышел из дома и до сих пор не вернулся. В день пропажи в 19:30 мужчина был замечен у Лизумского музея по пути в Саулиешский лес, с тех пор его местонахождение неизвестно. Телефон со дня пропажи отключен.

Приметы: рост 196 см, среднего телосложения, короткие чёрные волосы, пирсинг в левой брови.

Был одет: в джинсы тёмно-синего цвета, ботинки коричневого цвета, чёрный джемпер и чёрную осеннюю куртку.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.