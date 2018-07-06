Происшествия |

Поздно вечером 2 июля сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о нескольких несовершеннолетних, которые зашли в один из дворов Старой Риги и стали шуметь.

Прибывшие по адресу полицейские встретили семь молодых людей, поведение некоторых вызвало подозрения, что они употребляли алкогольные напитки.

Вскоре на место прибыл еще один автопатруль РМП, у которого имелся алкометр. Одного за другим молодых людей начали проверять на концентрацию алкоголя. Алкометр показал, что один из юношей употреблял алкоголь. Остальной компании было велено расходиться по домам, а нетрезвого молодого человека пригласили в оперативное транспортное средство для дальнейших действий.

Однако юноша решил попытаться сбежать. Он пробовал убежать через террасу кафе, но зацепился за мусорник и упал вниз головой в ливневый сток. Полицейские побежали к нему и помогли подняться на ноги.

Юношу отвели к транспортному средству, где проверка личных данных показала причину побега – за последние три месяца он трижды попадал в поле зрения полиции за пребывание в нетрезвом виде будучи несовершеннолетним. О случившемся сообщили матери подростка.

С учетом, что парень ударился головой, на место вызвали Службу неотложной медицинской помощи, сотрудники которой приняли решение отвезти юношу в больницу.

Фото с места происшествия.